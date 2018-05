Vol inhaalprogramma amateurvoetbal: Veenhuizen kan titel pakken

VOETBAL - Net als dinsdag en gisteren wordt er ook vandaag gevoetbald door veel Drentse amateurclubs. Er staat vrijwel een compleet programma op het menu. Één Drentse club kan vandaag de titel pakken: vv Veenhuizen. De zaterdagvierdeklasser wordt dan de vierde Drentse kampioen.

Uitslagen inhaalduels woensdagavond

Uitslagen inhaalduels dinsdagavond

SC Angelslo, KSC en SV Hoogersmilde konden de kampioensvlag al hijsen en dat mag Veenhuizen vandaag ook als de ploeg van trainer Raymond Middel weet te winnen bij Friese Boys.VKW en WKE'16 kunnen vandaag ook een flinke stap zetten richting de titel. Bij winst van de respectievelijk zondagtweede- en vierdeklasser kan het eigenlijk niet meer mis gaan voor deze twee clubs.Een derby waar de vonken ongetwijfeld vanaf zullen vliegen is GOMOS - Roden in de 2e klasse K. Voor de thuisclub betekent een zege dat de ploeg van trainer Wim Bakering de koppositie overneemt van SC Stadspark, de tegenstander aanstaande zondag.Bekijk hieronder het complete programma:AZSV - HuizenAduard 2000 - NoordwoldeLoppersum - MamioOnstwedder Boys - Be Quick 1887Hollandscheveld - Hardenberg '85SCN - FDSBSVV - Fit BoysASC '75 - HaulerwijkFriese Boys - VeenhuizenVIOD Driesum - Ropta BoysOostergo - RottevalleBorger - Achilles 1894Sweel - LycurgusTiendeveen - NWVVSilvolde - De BatavenJong Achilles '29 - Achilles 1894Peize - DTDGOMOS – RodenValthermond - DedemsvaartOlyphia - HeerdeRaptim - VKWZuidwolde - EmmeloordNieuw Roden - NicatorWarga - LewenborgASVB - FC ZuidlarenHSC - Veendam 1894Siddeburen - VAKOSVZ - MuntendamZNC – WildervankCEC - GietenDalen - HODOMusselkanaal - SleenSVV '04 - OVC '21Weerdinge – USVRenado - Steenwijker BoysTrinitas - DIO OosterwoldeTLC - BakkeveenSmilde '94 - SurhuisterveenHaulerwijk - De Wilper BoysSVMH – DonkerbroekBellingwolde - AlteveerEngelbert - SellingenFVV - SPWPekelder Boys – HeiligerleeHOC - DSC '65Sweel - BargeresValther Boys - WKE-16Weiteveense Boys - Schoonebeek (verplaatst naar donderdag 17 mei)De Blesse - Old ForwardPesse - BalkbrugRuinen - RKOSteenwijk - OldeholtpadeSteenwijkerwold - KraggenburgVENO - Oranje ZwartWacker - BEWKuinre - GiethoornScheerwolde - Ulu SporMakkinga - OosterstreekVWC - HoutigehageKloosterburen - ZevenhuizenFroombosch - WoltersumWedde - NieuweschansOldambtster Boys - DrieborgVeelerveen - DWZWEO - BareveldBuinen - ZandpolEEC - GKCSVBC - Sportclub RoswinkelDe Treffer '16 - KSCVIOS O - JVV