Deel dit artikel:











Vandaal sloopt wc's met gestolen vorkheftruck: militairen grijpen in [update+video] De vandaal stal een vorkheftruck (niet die op foto) bij de Baggelhuizerplas (foto: Archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een vandaal is in Assen tot stoppen gedwongen door een groepje militairen in opleiding. De man kreeg op het terrein van het Bevrijdingsfestival een vorkheftruck te pakken en begon daarmee mobiele toiletten te slopen.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De jongen was volgens ooggetuigen dinsdag samen met een groep van zo'n dertig mensen op het festivalterrein. "De hele groep vertoonde vandalistisch gedrag. Mensen zaten in een hoogwerker, het was een grote chaos", aldus een militair.



Ingrijpen

Zes militairen in opleiding die bij de Baggelhuizerplas van de zon aan het genieten waren, zagen het gebeuren. De mannen grepen in, toen de vandaal met de vorkheftruck een elektriciteitskast vernielde.



De jongens overmeesterden de vorkheftruckpiraat, werkten hem tegen de grond en belden de politie. Daarna werd de situatie dreigend. Terwijl de leerlingen op de politie aan het wachten waren kwamen zo'n twintig mannen hun kant op, om de gevangen vandaal te bevrijden.



Verdachte ontsnapt

De militairen werden naar eigen zeggen uitgescholden, met de dood bedreigd en uiteindelijk zelfs geslagen. "Een van de jongens heeft klappen gekregen met een motorhelm", zegt een militair. De aangehouden verdachte zag daardoor kans om te ontsnappen, nog voor de politie er was.



Na een minuut of tien arriveerde de politie met vijf busjes en werd er ingegrepen. "We hebben de verdachte nog niet opgepakt, maar we weten wie hij is", zegt politiewoordvoerder Kalina Pruntel. "Hij zal zich later bij ons moeten melden." De bedrijven die eigenaar zijn van de vernielde spullen gaan aangifte doen van joyriding en vernieling.



'Dit verwacht je niet'

De hoogwerker, toiletten en vorkheftruck stonden klaar om opgehaald te worden. "De spullen zouden woensdagochtend opgehaald worden", zegt de directeur van Bevrijdingsfestival Drenthe, Nathan van Gelder. "De schade valt gelukkig mee. De heftruck heeft een kapot raam en er is een toilet vernield, maar je zit zo op vijfhonderd euro aan kosten."



Het terrein wordt normaal gesproken bewaakt rond het festival. "We waren klaar dus nachtbewaking was er niet meer. Dit verwacht je natuurlijk ook niet", aldus Van Gelder. De festivaldirecteur gaat net als de eigenaren van de spullen aangifte doen bij de politie.



Blauwe plekken

De betrokken militairen zijn inmiddels bekomen van hun avontuur. Een van hen heeft er wat blauwe plekken aan overgehouden.



[Update 21:00]



Verklaring vrienden

Vrienden van de jongen die de heftruck bestuurde vertellen aan RTV Drenthe dat het juist de militairen waren die geweld begonnen te gebruiken. Hun kameraad zou onder invloed van drank en vanwege groepsdruk de heftruck hebben gestart.



De vriendengroep zegt hun kameraad te willen hebben beschermen tegen de militairen in opleiding. Bovendien zou de jongen niet de intentie hebben gehad om de toiletten en het elektriciteitskastje kapot te maken.



Videobeelden

Beelden, gemaakt met een mobiele telefoon, zouden volgens de vriendengroep hun verhaal bevestigen.