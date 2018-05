Deel dit artikel:











Liveblog: FC Emmen dendert door: Loen schiet de 3-0 binnen Volg FC Emmen - NEC van minuut tot minuut

VOETBAL - Voor de 12e keer in de clubhistorie begint FC Emmen aan de play-offs voor promotie naar de eredivisie. Vier duels zijn de mannen van trainer Dick Lukkien verwijderd van geschiedschrijving. De eerste opponent op weg naar het ultieme doel is NEC. Om 14.30 uur trappen de 22 acteurs af in Emmen.





FC Emmen - NEC is vanaf 14.00 uur LIVE te volgen via Radio Drenthe