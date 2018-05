Dit zijn de finalisten van het Drèents Liedtiesfestival 2018

ASSEN - De tien finalisten van het Drèents Liedtiesfestival 2018 zijn bekend. Tijdens het Radio Drenthe-programma Tussen Stoet en Koffie onthulde Stichting REUR wie er op het festival om de titel mogen strijden.

De tien finalisten die zich op 2 juni in het Atlas Theater in Emmen mogen melden zijn:- Bertine Snippe met- Van Deele met- Marsha Boes met- Henk Dokter met- Spang! met- Lusanne Boes met- Melissa Meeuwisse met- Aosem met- Lillian van Lottum met- Niels Bunzing metEdwin Jongedijk, die de finalisten bekend mocht maken, vertelt dat veel inzendingen dit jaar van hoge kwaliteit waren. "De mensen die niet bij de top tien zijn geëindigd, kunnen we wat ons betreft geen verliezers noemen. Er zit een stijgende lijn in qua aanbod", vertelt Jongedijk.Dit is de zevende keer dat het Drèents Liedtiesfestival georganiseerd wordt. Vorig jaar won zangeres Isa Zwart met het nummerIn het najaar van 2017 mocht Zwart meedoen aan het Europees songfestival voor minderheidstalen in het Italiaanse Udine. Daar won ze de publieksprijs De finale van het Drèents Liedtiesfestival wordt op 2 juni live uitgezonden op RTV Drenthe.