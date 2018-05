FC Emmen declasseert NEC: Finale lonkt

VOETBAL - FC Emmen zorgde vanmiddag voor een daverende sensatie door NEC op een 4-0 nederlaag te trakteren. De mannen van trainer Dick Lukkien staan door dat resultaat met anderhalf been in de finale van de play-offs.

De thuisploeg startte furieus en binnen acht minuten stond het al 2-0. Twee corners leverden twee treffers op, gemaakt door de twee centrumverdedigers. Jeroen Veldmate kopte de eerste binnen en Nick Bakker zorgde voor nog meer feestvreugde op de tribunes, gevuld met bijna 5400 toeschouwers.In het uitvak werd de sfeer met de minuut grimmiger. Na de eerste goal vroegen de supporters om het vertrek van NEC-trainer Pepijn Lijnders en na de tweede treffer mocht het hele team wel oprotten.Toen Youri Loen na iets meer dan een half uur met een schitterende vrije bal de 3-0 maakte, waren de NEC-supporters er ook helemaal klaar mee. Een gedeelte van de aanhangers probeerde het hekwerk rond de tribune te forceren. Dat werd gelukkig op tijd verijdeld, waarna het grootste gedeelte van het uitvak richting de bussen liep en niet meer terugkwam.Met twee wissels in de rust (Sven Braken en Steven Langil voor de onzichtbare Anass Achabar en Ferdi Kardioglu) probeerde Lijnders het tij nog te keren, maar tevergeefs. FC Emmen bleef in de tweede helft simpel op de been. Slechts één keer waren de gasten dichtbij een treffer, maar de vrije bal van Breinburg leverde niets op.De thuisclub ging met moeite op jacht naar de vierde treffer, maar grote kansen kwamen er lange tijd niet. Dat veranderde toen Mario Bilate in de ploeg kwam voor Cas Peters. De invaller was ook de man die vlak voor tijd de 4-0 voorbereidde. Goed drukzetten van de spits leverde balbezit op en met een simpel tikje bracht Bilate Glenn Bijl in stelling. De middenvelder van FC Emmen schoot de bal onder doelman Marco van Duin door: 4-0.Daarna kreeg Emmen via Bilate en Bijl zelfs nog kansen op de 5-0, maar die viel niet. De vreugde in een sfeerrijk Oude Meerdijk werd er echter niet minder om.Vanaf nu moet FC Emmen alle pijlen richten op de return van aanstaande zondag. De finale lonkt, daar kan niemand iets tegenin brengen. Maar het is zoals Ajax-trainer Erik ten Hag onlangs al zei: 'It ain't over till it's over'