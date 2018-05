Djammen: Dromerige liedjes recht uit Nadua's hart

SCHIPBORG - Ergens aan de oevers van de Drentse Aa wilde ze graag afspreken, de 19-jarige singer/songwriter Nadua Kramer uit Assen. Bij de bewuste oever staat een hele belangrijke boom voor haar.

Ik vind het heel mooi als ik zie dat mensen geraakt zijn door iets wat ik heb gemaakt Nadua Kramer

"Mijn vader is twaalf jaar geleden overleden en hij is hier uitgestrooid", vertelt ze."Het is wel een bijzondere plek voor mij. Ik vind het heel gaaf dat ik hier ben en dat ik hier ook een liedje voor mijn vader mag spelen", vertelt Nadua.Toen ze zes was overleed haar vader en om dat goed te verwerken, droeg ze een nummer met een dromerige melodie aan hem op. "Ik ben zelf ook dromerig en mijn vader was dat ook wel, dus dit wordt een liedje voor mijn vader."Muziek was en is voor de jonge zangeres de manier om problemen te verwerken."Voor mij is het echt heel erg een uitlaatklep geweest", vertelt Nadua."Ik schrijf echt over dingen die me dwarszitten en daar komen liedjes uit. Bij negen van de tien liedjes die ik heb geschreven is dat het geval", glimlacht ze."Het is mijn doel om mensen te laten voelen. Dat vind ik heel belangrijk", zegt de Assense. Net zoals het liedje over haar vader. "Ik heb dat liedje voor mezelf geschreven, om het te verwerken, maar ook voor mensen die ook iemand hebben verloren, zodat je diegene de hele tijd bij je draagt en niet vergeet."