Baviaan vindt rijbewijs in Wildlands Eerst even testen of een rijbewijs eetbaar is (foto: Toos Rosing) Het rijbewijs lag in het bavianenverblijf (foto: Toos Rosing

EMMEN - In dierentuin Wildlands in Emmen moeten ze opletten dat een van hun dieren binnenkort niet een auto pakt. Een baviaan vond een rijbewijs in het verblijf en ging ermee aan de wandel.

Waarschijnlijk was de baviaan al snel uitgekeken op het plastic pasje, want al snel werd het ook in de handen van soortgenoten gespot.



Het is niet bekend van wie het verloren rijbewijs is.