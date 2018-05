Deel dit artikel:











Auto brandt uit in Klazienaveen De auto is niet meer bruikbaar (foto: Van Oost Media) De auto stond op de oprit van een woning in aanbouw (foto: Van Oost Media)

KLAZIENAVEEN - Aan de Kloostermanswijk Westzijde in Klazienaveen is vanmiddag een auto uitgebrand. Niemand raakte gewond.

De brandweer wist de auto, die naast een woning in aanbouw geparkeerd stond, snel te blussen. De eigenaar van de auto was op het moment van de brand niet aanwezig.



Hoe de band kon ontstaan is nog niet duidelijk. De auto was niet meer te redden.