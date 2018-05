De slang was niet giftig (foto: politie Assen)

ASSEN - De politie heeft vandaag een 47-jarige veelpleger aangehouden omdat deze een slang had gestolen uit een dierenwinkel in Assen.

De kleine slang is niet giftig en werd door de politie in verminderde gezondheid terugbezorgd bij de dierenzaak. De verdachte is ingesloten.