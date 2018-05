Dick Lukkien: Een prachtige middag met een schitterend publiek

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien stond na afloop van het duel tegen NEC met een brede glimlach de pers te woord. Zijn ploeg had zojuist de torenhoge favoriet met 4-0 gedeclasseerd en heeft daarmee alle commentaar vooraf in de landelijke media ontkracht.

"Het was een prachtige middag met een schitterend publiek", aldus de oefenmeester. "Ik heb genoten van de mensen langs de kant en van mijn team. Het was een dikverdiende overwinning."Natuurlijk had Lukkien ook wat kritische punten, maar die waren te verwaarlozen. Natuurlijk had Emmen na de tweede en derde goal niet te ver terug moeten zakken, maar na negentig minuten past alleen maar positiviteit."Al moet ik zeggen dat zo'n vierde goal wel extra lekker is", erkende Lukkien. Die goal was vooral te danken aan Mario Bilate, die volgens Lukkien ijzersterk inviel."Ik ga er niemand uithalen vandaag, al snap ik dat je Michael Chacon de beste man van het veld vond. Toch wil ik dit vooral zien als een teamprestatie."De return van zondag lijkt een formaliteit, maar Lukkien is waakzaam. "We hebben een slag gewonnen, maar de oorlog nog niet."