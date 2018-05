Achilles 1894 blijft in spoor van koploper

VOETBAL - Achilles 1894 deed vandaag wat het moest doen om zicht te blijven op houden op de titel in de hoofdklasse A. In Groesbeek wonnen de Assenaren met 0-4 van Jong Achilles '29.

Wouter van der Molen opende na tien minuten spelen de score met het hoofd. Nog voor rust verdubbelde Stan Haanstra de voorsprong voor de Assenaren. In de tweede helft werd het 0-3 door Remy Klaassens en de eindstand werd op 0-4 bepaald door een eigen doelpunt van de thuisploeg.Door de zege is de achterstand van Achilles 1894 op koploper SJC vijf punten. Komende zondag staan beide ploegen tegenover elkaar in Assen.