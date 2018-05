Hemelvaartsdrukte in Drenthe ondanks matige weer

HOOGEVEEN/FREDERIKSOORD - Mensen in onze provincie trokken er op Hemelvaartsdag massaal op uit. Op verschillende plekken waren er vandaag dingen te doen.

Ronkende motoren van oldtimers en cabrio's waren vanmorgen te horen op de weg van Steenwijk naar Frederiksoord. Deelnemers van de Gouden Knopentocht moesten die route afleggen, onderweg vragen beantwoorden en puzzels oplossen.Het ouderwetse evenement uit de jaren '50 was vanwege de populariteit enkele jaren weg. Vorig jaar werd de Gouden Knopentocht weer nieuw leven ingeblazen.Organisator Henk Alberts: "De Gouden Knopentocht was een begrip. Er waren heel veel deelnemers in Steenwijk en dat liep op een gegeven moment zover op dat je er bijna vijfhonderd auto's had."Dat viel niet meer te organiseren, maar vorig jaar is de tocht weer nieuw leven ingeblazen. Wel heeft de organisatie ervoor gezorgd dat er alleen bijzondere auto's mogen rijden. Zo blijft het evenement behapbaar.Dit jaar stond de tocht in het teken van de Koloniën en het Land van Weldadigheid. De organisatie vindt namelijk dat de maatschappij op de Unesco Werelderfgoedlijst moet komen. "We proberen op die manier wat publiciteit te genereren. Normaal loop ik er natuurlijk niet zo bij", vertelt Alberts, die gekleed is in een ouderwets uniform.Waar organisatoren de Gouden Knopentocht klein proberen te houden, streven organisatoren van het evenement Wings and Wheels in Hoogeveen ernaar ieder jaar groter te worden."De bedoeling is om het volgend jaar nog wat groter te maken, Het moet niet hetzelfde zijn als wat we dit jaar gedaan hebben", vertelt Johan Bos van de organisatie. "We willen onder andere met het showpodium toch nog wat meer gaan doen, ons toch meer richten op entertainment. En dit jaar zaten we met de auto's helemaal vol. We hebben geen plek meer vrij op het gras."Vandaag is de vijftiende editie van het evenement. De organisatie had daarom dit jaar, naast luchtvoertuigen en oldtimers, extra uitgepakt met een Voorjaarsbeurs. "We hebben dit jaar een Voorjaarsbeurs waar 26 ondernemers aan meedoen. Ook hebben we een groot showpodium en dat trekt toch ook weer een hele hoop publiek."RTV Drenthe stond er vandaag ook met een eigen podium. Het evenement was live te volgen op de website.