Joop Fiege en E&O beëindigen samenwerking

HANDBAL - Aan de samenwerking tussen E&O en trainer/coach Joop Fiege komt per direct een einde. Club en oefenmeester benadrukken dat het besluit unaniem en in goed overleg is genomen.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Fiege had in principe nog een doorlopend contract bij de eredivisieclub uit Emmen, maar deze wordt dus ontbonden.



Verschil in ambitie

Reden voor de vroegtijdige breuk is een verschil in ambitie. Fiege wil simpelweg meestrijden voor het hoogste en het liefst zo snel mogelijk richting de BENE-League. De clubleiding van E&O mikt, mede vanwege een beperkt budget, op de jeugd.



Op zeer korte termijn hoopt de club de nieuwe technische staf voor zowel de eerste heren- als damesselectie bekend te maken.



Wens bleek de vader van de gedachte

Vorig jaar, bij de (terug)komst van Fiege, was er een ambitieuze wens: het behalen van de BeNeLiga. Al vroeg in het seizoen werd duidelijk dat wens de vader van de gedachte was. De selectie werd, mede door blessures, te smal. Maar was daarnaast kwalitatief niet in staat om serieus mee te doen om de prijzen.



Het resultaat was een teleurstellende vijfde plaats in de reguliere competitie op 10 punten afstand van nummer één Houten. Op de inzet van spelers en de technische staf was overigens niets aan te merken.



In de nacompetitie werd vervolgens maximaal gepresteerd, met als uiteindelijk resultaat de derde plaats in de eredivisie.



Gedaanteverwisseling

Het komende seizoen ondergaat de club aan de herenkant een gedaanteverwisseling. Door het vertrek, stoppen of een stap terug doen van een groot deel van de eerste selectie, heeft de club een koerswijziging aangekondigd. Emmen en Omstreken gaat zich op de jeugd richten.