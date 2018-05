Deel dit artikel:











Dienst loopbrug station Assen zit erop De tijdelijke loopbrug stond er sinds 2015 (foto: Prorail)

ASSEN - De tijdelijke loopbrug die sinds oktober 2015 op het station in Assen stond, is vandaag door Prorail weggehaald. Het vernieuwde station gaat komend weekend open en de brug is niet meer nodig.





Passagiers die de brug gaan missen, hoeven niet ver te reizen om hem weer terug te zien. De loopbrug zal binnenkort namelijk worden ingezet bij het station van Meppel.







Geen treinen

Tijdens het afronden van de werkzaamheden rijden er tussen 10 en 13 mei geen treinen tussen Groningen en Hoogeveen. Op 14 mei rijden de treinen tussen Assen en Groningen weer, maar naar Hoogeveen rijden dit dag nog wel bussen.



FlorijnAs

