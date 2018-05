Deel dit artikel:











Verwarde man uit huis gehaald in Eelde De man is overgedragen aan een zorginstelling (foto: archief RTV Drenthe) Een speciaal team was bij de woning aanwezig (foto: Van Oost Media)

EELDE - Een verwarde man is vandaag uit zijn woning in Eelde gehaald. Een speciaal politieteam werd ingezet om de man te kalmeren.

De man zou gewapend met een honkbalknuppel en een mes in zijn woning hebben gezeten. Volgens de politie hebben politie-onderhandelaars de man weten te kalmeren.



Nadat de man rustig was, is hij overgedragen aan een zorginstelling.