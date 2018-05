Deel dit artikel:











Straat Assen afgesloten om gaslucht De Pareaustraat in Assen werd afgesloten vanwege een gaslucht (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - In verband met een gaslucht is de Pareaustraat in Assen vanavond afgesloten. Een aantal woningen in de straat is voor de zekerheid ontruimd.

Het lek is vermoedelijk ontstaan in de voortuin van een woning. De brandweer beveiligt het lek totdat netbeheerder Enexis ter plaatse is. Enexis laat weten dat een monteur inmiddels onderweg is.



Het is nog niet duidelijk hoe lang de situatie gaat duren.