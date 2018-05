Deel dit artikel:











Meer van Galilea wil volgend jaar tienduizend bezoekers Recreatieterrein Schoonhoven werd omgetoverd tot Meer van Galilea (foto: Marjolein Knol/RTV Drenthe) Er kwamen veel mensen op het christelijke festival af (foto: Marjolein Knol/RTV Drenthe) De organisatie hoopt volgens jaar op tienduizend bezoekers (foto: Marjolein Knol/RTV Drenthe)

HOLLANDSCHEVELD - Bijbelse verhalen kwamen gisteravond tot leven op recreatieterrein Schoonhoven, bij Hollandscheveld. De recreatieplas werd voor de negende keer omgetoverd tot Meer van Galilea.

Met toneel, muziek, en verhalen uit de bijbel gingen bezoekers even terug in de tijd. Het christelijke festival trekt de afgelopen jaren steeds meer bezoekers. Gisteravond waren er zo'n achtduizend mensen.



"Daar zijn we blij mee", zegt organisator Robert Hummels. "Vooral als je bedenkt dat er ook in deze regio steeds minder mensen naar de kerk gaan. We proberen mensen op deze manier toch weer in aanraking te brengen met het geloof."





Volgend jaar, tijdens de tiende editie, hoopt de organisatie tienduizend bezoekers te trekken.