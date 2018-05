Nick Bakker na 4-0 zege op NEC: Dit geven we niet meer weg

VOETBAL - Nick Bakker was na afloop van de eclatante zege op NEC, in de eerste halve finalewedstrijd in de play-offs, gedecideerd. "Wij gaan dit niet meer weggeven."

Natuurlijk besefte de centrumverdediger dat er nog wel gewoon een return wacht in Nijmegen, waar NEC nog één keer alles op alles wil zetten. Maar vijf goals tegen krijgen in De Goffert en zelf niet één keer scoren, zou een schande zijn.Alles klopte gistermiddag op De Oude Meerdijk. De vroege goals, het geluk bij de vrije bal van Youri Loen en een prachtig slotakkoord met de vierde goal van Glenn Bijl. En dan ook nog eens de wisselwerking tussen het publiek en de spelers. Een unieke middag voor de Drentse club. "Zo hoort het eigenlijk te zijn", vindt Anco Jansen die trots was op het elftal. "We hebben het vanaf de eerste minuut afgedwongen."De gedachten van Nick Bakker gingen de laatste dagen en ook tijdens het duel tegen NEC terug naar vorig jaar, toen hij wegens een enkelblessure de play-offs miste. "Ja, zeker heb ik daar even aan teruggedacht. Zulke wedstrijden spelen, met veel publiek, dat is heerlijk. Dit wil je meemaken. Even vreesde ik, toen ik een tik op mijn enkel kreeg, dat het einde wedstrijd was. Maar gelukkig kon ik mede dankzij twee aspirientjes toch door."Kort voor die tik op zijn enkel kopte Bakker Emmen naar 2-0, kort nadat zijn kompaan in het hart van de defensie Jeroen Veldmate de 1-0 had binnen gekopt. "Dat was heerlijk natuurlijk. Van zo'n begin kan je alleen maar dromen. Daarna hebben we het volwassen uitgespeeld. Nog twee goals gemaakt en heel belangrijk, de nul gehouden."