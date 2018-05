Deel dit artikel:











Nagenieten van FC Emmen - NEC: het fotoverslag Bestuursvoorzitter Ronald Lubbers vliegt Dick Lukkien om de nek na het laatste fluitsignaal De spelers bedanken het publiek De maker van de 2-0, Nick Bakker Bijna 5400 toeschouwers zaten er in De Oude Meerdijk Youri Loen scoorde tegen de club uit zijn stad Dick Lukkien instrueert, NEC-collega Pepijn Lijnders observeert Michael Chacon was één van de uitblinkers aan de kant van Emmen Glenn Bijl scoort de 4-0 Bijl viert zijn treffer met de man van de assist, Mario Bilate Het publiek wordt bedankt

VOETBAL - De finale van de play-offs voor promotie naar de eredivisie lonkt voor FC Emmen. Na de 4-0 zege op NEC staat de Drentse club met anderhalf been in de finale, waarin Sparta of FC Dordrecht de opponent zal zijn.





Lees ook: FC Emmen declasseert NEC: De finale lonkt



We blikken aan de hand van tien foto's, gemaakt door Gerrit Rijkens, terug op het duel tussen FC Emmen en NEC.



Samenvatting om 12.00 uur online

Overigens kunt u vanaf 12.00 uur op deze site een extra lange samenvatting zien van het duel van gisteren.



Meer over FC Emmen - NEC

- Dick Lukkien: Een prachtige middag met een schitterend publiek

- de l iveblog: FC Emmen sloopt NEC: 4-0 (afgelopen) Ruim 5400 toeschouwers beleefden gisteravond een heerlijke middag in De Oude Meerdijk.We blikken aan de hand van tien foto's, gemaakt door Gerrit Rijkens, terug op het duel tussen FC Emmen en NEC.Overigens kunt u vanaf 12.00 uur op deze site een extra lange samenvatting zien van het duel van gisteren.