Schadevergoeding voor weduwe omgekomen Mali-militair

ASSEN - De weduwe van de in Mali omgekomen militair Henry Hoving krijgt een schadevergoeding van het ministerie van Defensie. Dat schrijft het AD.

Defensie en weduwe Jennifer Schouten zijn een bedrag overeengekomen, nadat Schoutens partner Hoving op 6 juli 2016 dodelijk werd getroffen door een mortiergranaat. Het projectiel ontplofte in de granaatbuis tijdens een oefening in Kidal.Ook zijn collega Kevin Roggeveld kwam daarbij om het leven. Het bedrag - dat niet wordt bekendgemaakt - is een tegemoetkoming in de materiële schade voor onder meer het verlies aan inkomen dat Schouten en haar dochter nu hebben, bevestigt haar advocaat Michael Ruperti.