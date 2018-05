Deel dit artikel:











'Provincies moeten samenwerken bij promotie Reestdal' Het Reestdal (foto: RTV Drenthe)

MEPPEL - Drenthe en Overijssel moeten beter samenwerken bij de promotie van natuurgebied Het Reestdal tussen Meppel en Balkbrug. Dat stelt de ChristenUnie in Overijssel.

Volgens fractievoorzitter Jan Westert hoort het Reestdal tussen Meppel en Balkbrug bij de mooiste gebieden van Drenthe en Overijssel, alleen weet nauwelijks iemand dat.



Westert stoort zich vooral aan het gebrek aan samenwerking in het gebied. Zo zijn er zes verschillende websites en ontbreekt er één goede. Ook sluiten wandel- en fietspaden niet goed op elkaar aan.



Dat komt vooral omdat het gebied op de grens van twee provincies ligt. Ook wordt het gebied beheerd door twee verschillende natuurorganisaties. "Die voeren allemaal eigen beleid en hebben eigen projecten, maar de samenwerking is soms ver te zoeken."



Westert hoopt overigens niet dat het in het Reestdal straks wemelt van de toeristen. "Daar is het gebied te kwetsbaar voor. Alleen mag het wel iets minder rustig dan nu."