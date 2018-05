Anice Das wil weten of haar ouders aan haar denken

ASSEN - Schaatsster Anice Das uit Assen is op dit moment in India om haar biologische ouders te zoeken.

Samen met haar tweelingzus is ze nu in de stad Mumbai. "Ik zou zo graag willen weten of ze aan mij denken", zegt ze tegen NPO Radio 1 . De zusjes werden geadopteerd toen ze acht maanden oud waren.Das vindt het spannend om in India te zijn, na haar geboorte is ze er niet meer geweest. Ze zou eerder al met haar zus naar haar geboorteland. De reis ging niet door, omdat haar zus zwanger raakte.De zoektocht verloopt moeizaam. Autoriteiten geven zelden inzage in dossiers. De zusjes hebben weeshuizen en een ziekenhuis bezocht, maar dat heeft nog tot niets geleid.Een oud-bestuurslid van de organisatie United Adoptees International reist met Anice Das en haar zus mee. Volgens hem is het vrijwel onmogelijk om in een land als India je biologische ouders terug te vinden.Vaak wordt gezegd dat dossiers verloren zijn gegaan bij een brand of overstroming. Maar vaak zijn de documenten er wel en worden vanwege privacy niet gedeeld.