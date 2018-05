Deel dit artikel:











Ooievaarsjonkies komen in café tot leven Bezoekers van het café kijken vol spanning naar de beelden vanuit het ooievaarsnest (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe) Bezoekers van het café kijken vol spanning naar de beelden vanuit het ooievaarsnest (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe) Bezoekers van het café kijken vol spanning naar de beelden vanuit het ooievaarsnest (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe) Bezoekers van het café kijken vol spanning naar de beelden vanuit het ooievaarsnest (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe) Bezoekers van het café kijken vol spanning naar de beelden vanuit het ooievaarsnest (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe) Bezoekers van het café kijken vol spanning naar de beelden vanuit het ooievaarsnest (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe) Bezoekers van het café kijken vol spanning naar de beelden vanuit het ooievaarsnest (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe) Bezoekers van het café kijken vol spanning naar de beelden vanuit het ooievaarsnest (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

ERM - Terwijl je rustig aan een kop koffie of een glaasje bier zit, getuige zijn van de geboorte van een ooievaar. Het kan in café De Holtenploeg in Erm. In het café hangt een groot scherm, dat beelden laat zien van een webcam van het ooievaarsnest in het dorp.

"We zaten hier aan de bar en toen kregen we het over de ooievaar. Alle gasten vroegen er steeds naar", vertelt uitbater Tim Smit. Ooievaars broeden ongeveer 33 dagen, voor de eieren uitkomen. En dus is het beestje vandaag, 11 mei, uitgerekend.



Beschuit met muisjes

Smit besloot de webcambeelden te gaan uitzenden in zijn café. Inmiddels zijn de eerste eieren uitgekomen. "We hopen dat het laatste ei vandaag uitkomt", zegt Smit. Daarom zijn er vandaag speciale activiteiten in het café. Er zijn veel kinderen en natuurlijk is er beschuit met muisjes.



"We hadden nog geen naam voor de ooievaars. Nu hebben we bedacht om de kinderen een tekening te laten maken met een naam erbij. De eigenaar van het stuk grond waar het ooievaarsnest staat, kiest dan de mooiste tekeningen uit", aldus Smit.



En die eigenaar is Dirk Assen. Drie jaar geleden besloot hij een ooievaarsnest in zijn tuin te maken. "Toen ik jong was - een jaar of tien - hadden we in het dorp een wagenwiel in de boom. Mijn ouders legden uit dat het voor de ooievaars was, maar je zag ze nooit."



"Dat is me bijgebleven en ik dacht: ik ga nu zo'n paal in de tuin maken. Toen 'ie er twee weken stond, zat er al een ooievaar op", aldus Assen. Om een beetje voldoening uit zijn werk te halen, plaatste hij een webcam bij het nest.