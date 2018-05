Gezellige chaos op station Assen door werkzaamheden

Deel dit artikel:











Het verkleinde busplein op het station van Assen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems) reizigers vragen om informatie (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

ASSEN - De werkzaamheden aan het station in Assen zorgen voor een gezellige chaos. Sinds gisteren rijden er geen treinen en worden er bussen ingezet.

"We werken door elkaar heen: Qbuzz en NS. En eigenlijk staat niet aangegeven waar welke bus stopt, maar het gaat prima hoor. Het is een gezellige chaos", aldus een van de mensen die de reizigers van informatie voorziet.



Er rijden veel extra bussen dit weekend en daar is eigenlijk te weinig ruimte voor op het tijdelijke busplein van Assen. Bussen staan elkaar voortdurend in de weg als ze het station weer willen verlaten. "Het is totaal te klein. Dit is niet normaal. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, maar we doen ons best", aldus de informatiemedewerker van de NS.



Werkzaamheden nog tot zondag

De laatste werkzaamheden, zoals het inrichten van de perrons, gaat nog het hele weekend door. Op zondag 13 mei rijden er nog geen treinen tussen Assen en Groningen in verband met werkzaamheden in Groningen. Je kunt dan wel weer gewoon richting Zwolle reizen met de trein.