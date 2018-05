Stelling: De overheid gebruikt moeilijke taal om burgers om de tuin te leiden

ASSEN - Stukken van de overheid zijn voor gewone burgers vaak niet te begrijpen. Zo heeft de provincie Drenthe een toekomstvisie geschreven in een voor gewone mensen onleesbare taal, zegt Carel Jansen, oud-hoogleraar Communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen.

En daarmee ondermijnt de provincie volgens hem de democratie. Want mensen haken af en doen niet meer mee aan inspraak. Bovendien worden burgers met verhullend taalgebruik op het verkeerde been gezet. Woorden als zonneweiden en zonneakkers doen denken aan iets groens, terwijl het om een veld vol zonnepanelen gaat.Volgens de oud-hoogleraar is het geen kwade opzet van ambtenaren om teksten zo ingewikkeld te maken. "Zo'n tekst is een compromis waar iedereen het mee eens moet zijn. Dat heeft tot gevolg dat het eindresultaat onleesbaar wordt."Maar is het wel zo dat er geen kwade opzet in het spel is? Of gebruikt de overheid expres ingewikkelde zinnen en verhullende woorden, zodat ze gewoon haar gang kan gaan?