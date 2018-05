Deel dit artikel:











Op veel plekken in Drenthe zijn er ineens groene rupsen Als je goed kijkt, zie je een rups (foto: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge Gea Tiemens is gek op wandelen met haar hond, maar wijkt nu toch af van haar vaste route: "Het is gewoon niet lekker om er doorheen te lopen" (foto: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge) Het vogelhuisje van Gea (foto: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge)

DIEVER/ZUIDWOLDE - Op veel plekken in onze provincie wemelt het op dit moment van de groene rupsjes. Ze hangen aan lange draden uit loofbomen, zoals de eik.

Geschreven door Jeanine Hofsteenge

"Ik heb het nog nooit zo erg gezien als dit jaar", zegt Gea Tiemens. Zij kwam de rupsen tegen op haar vaste wandelroute langs de Kwasloot, net buiten Diever. Dit weggetje is Gea erg lief. Een vriend heeft er voor haar zelfs een vogelhuisje opgehangen met haar naam erop. Momenteel zit daar een koolmees in te broeden.



Door alle rupsen kiest zij ervoor om haar hond nu ergens anders uit te laten. "Het is gewoon niet lekker om doorheen te lopen. Ze zitten overal: op de kleren, in het haar en achter de bril."



Waar komen die rupsen ineens vandaan?

Joop Verburg, voorzitter van de Natuurvereniging in Zuidwolde, zegt dat het komt door de warmte dat de beestjes nu explosief groeien in aantal. Daardoor komen de eitjes van de kleine wintervlinder uit.



"Alles in de natuur heeft een functie. Wij begrijpen die vaak niet of we vinden dat we er last van hebben. Maar voor de vogels is het bijna onmisbaar dat er veel kleine wintervlinders zijn", aldus Verburg.



De kleine wintervlinder leeft van november tot december. De rupsen zullen zich dus op een gegeven moment gaan verpoppen. Tot die tijd zijn veel vogels juist erg blij met de rupsen. De rupsen zijn voer voor veel vogels die broeden, zoals ook de koolmees van Gea.