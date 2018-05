Geen treinen tussen Meppel en Hoogeveen

MEPPEL - Het treinverkeer tussen de stations Meppel en Hoogeveen ligt plat.

De oorzaak is volgens de NS een aanrijding met een persoon. De aanrijding was kort voor half twaalf vanmorgen, vlak bij de spoorwegovergang over de Kinholtsweg in Hoogeveen.De NS zet bussen in. Verwacht wordt dat de treinen rond twee uur weer gaan rijden.