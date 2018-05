Deel dit artikel:











Treinverkeer tussen Meppel en Hoogeveen komt weer op gang Politie bij de spoorwegovergang (foto: Persbureau Meter)

MEPPEL - De treinen tussen de stations Meppel en Hoogeveen rijden weer.

Het treinverkeer lag sinds half twaalf vanmorgen stil, door een aanrijding met een persoon. De aanrijding was vlak bij de spoorwegovergang over de Kinholtsweg in Hoogeveen.



Na de aanrijding zette de NS tijdelijk bussen in om de gestrande reizigers te vervoeren.