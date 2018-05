Moeder omgekomen militair: Fijn dat dit nu is afgewikkeld

ASSEN - De moeder van de in Mali omgekomen militair Henri Hoving is blij met de schadevergoeding die haar schoondochter van het ministerie van Defensie krijgt.

Tegen RTV Noord zegt ze: "Ik vind het heel fijn dat dit nu is afgewikkeld. Zij moeten ook verder met hun leven."Het bedrag is een compensatie voor de materiële schade die haar schoondochter leed. Een eerder voorstel voor een schadevergoeding van 20.000 euro werd afgewezen, omdat ze die te laag vonden.De moeder van Hoving wil tijdens een gesprek met Defensie ook nog vragen om een schadevergoeding voor haar en haar man.Henri Hoving kwam samen met Kevin Roggeveld om het leven bij de ontploffing van een mortiergranaat in Mali. Beide militairen waren gelegerd op de kazerne in Assen.