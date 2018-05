Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 11 mei Volg de geboorte van een ooievaar in het café (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

De geboorte van een ooievaar bekijken onder het genot van een kop koffie of biertje, het kan in het café in Erm.

Verder in het nieuws in een minuut: het moeilijke taalgebruik van de provincie, daardoor hebben burgers steeds minder vertrouwen in de politiek.