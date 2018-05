Deel dit artikel:











Milieufederatie vreest confetti aan zonneparken en windparken Drenthe wil in de toekomst alle energie uit duurzame bronnen halen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Drenthe streeft ernaar om in 2050 alle energie uit duurzame bronnen te halen. Om dat te bereiken moet een gebied zo groot als de gemeente Assen worden bedekt met zonnepanelen.

"Het plan is dat er nog 5.000 hectare aan zonnepanelen bij komt of 750 windmolens of een combinatie daarvan. En die mogen overal komen", zegt Reinder Hoekstra van de Natuur en Milieufederatie Drenthe. "Er zijn wel wat voorwaarden, maar het wordt redelijk los gelaten. De bal ligt bij de initiatiefnemers."



De toekomstplannen van Drenthe, beschreven in de zogeheten Omgevingsvisie, liggen nu ter inzage en zijn bepalend voor wat er straks kan en mag. Maar volgens Hoekstra hebben mensen dat niet in de gaten. "In de veenkoloniën waren ze verrast dat er windmolens moesten komen. En wat ik nu zie is dat niemand eigenlijk doorheeft dat heel Drenthe eigenlijk een zoekgebied is als deze plannen in oktober wordt vastgesteld", aldus Hoekstra.



Samen met Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer pleit de Natuur en Milieufederatie voor een publiek maatschappelijk debat over windmolens en zonnepanelen. "Daarnaast zeggen wij: er is een goed masterplan nodig voor zonneakkers. We zeggen niet dat die niet in het buitengebied mogen komen, maar wel goed gepland en met veel betrokkenheid van de omgeving erbij", besluit Hoekstra.



De omgevingsvisie ligt tot en met 16 mei ter inzage. Op die datum gaan ook statenleden in debat met de Drentse bevolking over deze toekomstplannen voor de provincie.