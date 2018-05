Lieneke Pries uit Assen beste korfbalster van Nederland onder 21 jaar

KORFBAL - Lieneke Pries uit Assen is woensdagavond tijdens het jaarlijkse Korfbal League gala verkozen tot beste speelster onder de 21 jaar van het seizoen 2017-2018.

Lieneke Pries speelde tot vorig jaar voor de Asser korfbalvereniging AVO. Ze maakte de overstap naar LDODK in het Friese Gorredijk, dat in de hoogste korfbalklasse speelt."Ik had het niet verwacht. Ik had me voorgenomen: ik ga niet winnen dan valt het alleen maar mee", zegt Pries over de verkiezing. "Ik vind het een hele eer. Het is m'n eerste jaar in de hoogste korfbalklasse en om dan gekozen te worden, dat had ik nooit verwacht."De prijs bestaat uit een beeldje en een waardebon van 50 euro.