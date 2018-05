Lange samenvatting FC Emmen - NEC

VOETBAL - 'De slag is gewonnen, maar de oorlog nog niet.' Dat zei FC Emmen-trainer Dick Lukkien na afloop van het duel tussen FC Emmen en NEC gistermiddag. De Drentse club liet weinig heel van NEC, staat met anderhalf been in de finale van de play-offs, maar wil eigenlijk nog niet te ver vooruit kijken.

Nagenieten van FC Emmen - NEC: het fotoverslag

"We zijn ervan doordrongen dat we er nog niet zijn. Kijk maar eens naar Cambuur in de 1e play-offronde en de uitslagen onlangs in de Champions League", aldus de oefenmeester van FC Emmen. "Maar we gaan ervoor zorgen dat we dit niet meer uit handen gaan geven."Nagenieten mag vandaag nog en morgen gaat de blik volledig op de return van zondag in Nijmegen.Bekijk hier de lange samenvatting van FC Emmen - NEC: