Groeten uit Grolloo: Bas Sibum moet FC Emmen groot maken Groeten uit Grolloo over Bas Sibum (Foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. Deze week heeft Derksen het over oud voetballer en jeugdtrainer van FC Emmen Bas Sibum.

In de week van de dubbele ontmoeting tussen FC Emmen en NEC heeft Derksen het over de voetballer die voor beide ploegen uitkwam. Bas Sibum is inmiddels jeugdtrainer bij FC Emmen en dat is, volgens de snor, de belangrijkste functie bij een voetbalclub. Derksen weet wel wat Sibum moet doen: "Blijf gewoon jeugdtrainer, dan ben jij de man die Emmen groot gaat maken."



De Warming-Up is iedere vrijdag om 17.16 uur te zien op TV Drenthe en wordt daarna elk uur herhaald.