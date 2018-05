Man (21) raakt gewond aan gezicht bij mishandeling in Assen

ASSEN - Een 21-jarige man uit Assen is afgelopen woensdag gewond geraakt bij een mishandeling in zijn woonplaats, meldt de politie vandaag.

De man werd aangevallen bij de fietstunnel bij de Baggelhuizerplas. Het slachtoffer had verwondingen aan zijn gezicht en is naar een ziekenhuis gebracht.Over de aanleiding voor de mishandeling is nog niets bekend. De politie hoopt dat mensen die meer weten, zich melden.