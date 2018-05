FlixBus-avontuur pakt zeer succesvol uit voor busbedrijf Lanting in Hoogeveen

HOOGEVEEN - Het Duitse lange afstandsbedrijf FlixBus wordt steeds groter en dat is goed voor busbedrijf Lanting in Hoogeveen. Zeventig van zijn mensen heeft busondernemer Nick Lanting inmiddels aan het werk voor FlixBus.

"In 2014 stapten we in dit toen nog onbekende avontuur . Met twee bussen en een handvol chauffeurs. Er is alleen maar groei geweest. Onlangs was er weer een uitbreiding en nu rijden we met 23 bussen en 70 mensen aan het werk, van wie de meeste chauffeur zijn", vertelt Lanting.Lanting rijdt met de lange afstands FlixBussen inmiddels vanuit zowel Groningen, Emden als Wilhelmshaven naar Berlijn . Vanuit Amsterdam zijn er lijnen naar Aarhus, Kopenhagen en München. Vanaf 28 juni krijgt Lanting de lijn Amsterdam-Parijs er ook bij. "En verwacht wordt dat de groei doorzet, want FlixBus is nog steeds op overnamepad. Onlangs werd het Zweedse Swebus overgenomen en dat zal waarschijnlijk leiden tot meer verbindingen vanuit Scandinavië naar Duitsland en Nederland.Lanting kan die forse groei niet mogelijk maken door zelf alles te bekostigen. "Een dubbeldeksbus kost 450.000 euro en we hebben nu 23 bussen. Hiervoor leasen we. Na een jaar of vijf, zes gaan de bussen er uit en komen er weer nieuwe." In het totale Lanting-deel van het aanbod van FlixBus werkt het Hoogeveense busbedrijf samen met vier andere partners, zodat er 70 bussen beschikbaar zijn.De lijnen zijn zo lang dat er meerdere chauffeurs nodig zijn. "Die wisselen onderweg en worden met auto's en kleine busjes naar de FlixBussen vervoerd om elkaar af te lossen. Ook is er een chaufferswissel bij het station in Groningen. Hierdoor komen de meeste chauffeurs altijd terug op ons bedrijf in Hoogeveen", vertelt Lanting. Dit in tegenstelling tot veel van de groene bussen, die op hun routes blijven en vaak alleen terugkomen voor onderhoud.De forse groei bij Lanting werd gerealiseerd in een economisch lastige periode. Het Hoogeveense busbedrijf wilde dan ook gebruikmaken van de regeling Vierkant Voor Werk. Die is speciaal bedoeld voor het creëren van banen en stimuleren van de economie in Zuidoost Drenthe. Volgens Nick Lanting voldeed zijn plan hiervoor aan alle voorwaarden behalve één: verplaatsbare productiemiddelen kwamen niet in aanmerking voor subsidie. "Dat is wat lastig als je een busbedrijf bent. Dan maar op eigen kracht."Voor het eerst sinds FlixBus actief werd in Nederland heeft het bedrijf vorig jaar in ons land winst gemaakt. Hoeveel dat is wil het Duitse busbedrijf niet zeggen maar volgens FlixBus-directeur Jesper Vlis was de winst niet gehaald met de hakken over de sloot. Twee miljoen reizigers via Nederland telde het busbedrijf in vorig jaar, in 2018 moeten dat er al 3,5 miljoen zijn. FlixBus wil ook het aanbod in Nederland in de toekomst verder vergroten in andere steden en met vliegveld-transfers.