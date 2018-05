Ondernemen in Drenthe: 'Als beste startup van Drenthe gaan deuren voor je open'

HAVELTE - Ondernemer Bakschik Martirosian uit Emmen werd vorig jaar gekozen tot 'Drentse startup van het Jaar'. En dat heeft volgens hem er voor gezorgd dat hij meer bekendheid heeft gekregen en zelfs nieuwe regionale klanten.

Martirosian is eigenaar van BMTEC. Een bedrijf dat kunststof onderdelen produceert. Voor Honeywell bijvoorbeeld. Maar ook VDL. Beide gevestigd in Emmen. "De verkiezing heeft er voor gezorgd dat ik bekend werd bij deze klanten. En het levert je extra aandacht op."Na het winnen begint het werk."Ook dit jaar is er een verkiezing van het beste startende bedrijf van Drenthe. Tot maandag is opgeven nog mogelijk . De bekendmaking van de winnaar is op 7 juni tijdens de finale van de Young Business Award in het Atlas Theater in Emmen.Een starter is Marc Lakke van Van Dijk IJzerwarenvakhandel in Meppel zeker niet. "Ons bedrijf is in 1839 op de Wheem in Meppel begonnen. Nu zitten we op bedrijventerrein Blankestein in Meppel en hebben we in Drenthe drie vestigingen." En nog een verschil. Van Dijk zet nu fors in op online verkoop. "We hebben verschillende online merken. En we hebben een app waar producten besteld kunnen worden. Dat willen onze klanten graag." Lakke levert vooral aan bedrijven in Noord- en Oost Nederland.Dat je als kunstenaar zo veel mogelijk vrijheid wil om je werken met passie te maken, dat mag duidelijk zijn. Maar ook kunstenaars ontkomen er niet aan om gewoon geld te verdienen om de schoorsteen te laten branden. Han van Hagen uit Zuidwolde is zo'n kunstenaar. Hij heeft een klein recreatiebedrijf met vakantiehuisjes. Daarnaast geeft hij lezingen en werkt hij samen met zijn vrouw in Kunstcentrum Hofstede Duet.Van Hagen is ook de conservator van het beeldenpark bij De Havixhorst in Schiphorst. Daar is nu de tentoonstelling te zien 'En wie ben jij'. Er zijn onder andere portretten te zien van prinses Beatrix, Johan Cruijff en Harry Mulisch. Gratis toegankelijk. "Maar we hebben de mooiste kantine van Nederland daar, dus dat is de winst."'Ondernemen in Drenthe' komt vandaag vanuit Het Knooppunt in Havelte.