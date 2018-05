'Meisje van Yde' is weer uitverkocht

YDE - Alle tien voorstellingen van het openluchttheaterstuk 'Het meisje van Yde' zijn uitverkocht.

Eigenlijk zou het stuk acht keer worden opgevoerd. Maar voor die voorstellingen was zoveel belangstelling, dat er nog twee extra speelavonden kwamen. Ook die voorstellingen zijn nu uitverkocht. De première van 'Het meisje van Yde' is morgenavond.Het toneelstuk gaat over het veenlijk dat in 1897 ontdekt werd in het veen in de buurt van het dorp Yde. Waarschijnlijk werd ze geofferd, maar voor de rest zijn haar leven en dood nog steeds een mysterie. De hoofdrol, het meisje van Yde, wordt gespeeld door Lisanne Dijkstra . Zij komt uit Beilen en heeft in het verleden de hoofdrol gespeeld in het stuk Anastasia.