Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Na een dipje in de zomerse temperaturen tijdens Hemelvaartdag, kunnen we komend weekend weer volop genieten van het zonnetje. Reden genoeg om leuke buitenactiviteiten op te zoeken. Daarom hebben we een aantal voor je op een rijtje gezet. Blijf je liever binnen? Geen probleem, we hebben ook leuke binnenactiviteiten meegenomen.

Zin om vanavond lekker de natuur in te gaan? Dan moet je naar het Dwingelderveld. Als je naar het bezoekerscentrum komt, kun je namelijk een kijkje nemen in de wereld van de nachtvlinders. In Nederland zijn heel veel verschillende soorten nachtvlinders. Zo kun je de bloeddrupjes, uilen of nachtspanners aantreffen. Een gids van Natuurmonumenten is aanwezig om je te helpen om de soorten bij hun naam te noemen.Het bezoekerscentrum is aan de Benderse 22 in Ruinen. Meer informatie is te vinden via de website van Natuurmonumente n. Op zaterdag is het tijd voor het Australische gezelschap Strut & Fret. Hun voorstelling Limbo is een combinatie van cabaret, circus en acrobatiek. Het heeft de sfeer van een rokerig, ietwat zweterig etablissement uit vervlogen jaren, de spanning van de beste circusacts, de luchtige afwisseling van vaudeville, de prikkeling en oh-la-la van burlesqueshows en de beukende beats van een stevig rock- of hiphopconcert. Het doek gaat op om 20.15 uur.Timo de Jong laat zaterdag zijn klanken horen. Deze muzikant komt uit Meppel en speelt folk-, country- en popliedjes. Of zoals hijzelf zegt: "Liedjes die een beetje over mij gaan, maar eigenlijk op iedereen van toepassing zijn." De liedjes gaan ook over autodieven, 'koibois' en dochters die nog geboren moeten worden. Het optreden is in het kleine kerkje in Gieterveen . Aanvang: 20.00 uur.Altijd al eens willen weten hoe molens werken? Zaterdag is je kans! Je kunt dan kosteloos de Wieker Meule bezichtigen. Tussen 13.00 en 18.00 uur zijn Erwin de Jonge, Henry Oosterveen of Werny de Koning aanwezig om je met veel plezier rond te leiden door de molen. Je kunt zien hoe de molen werkt, vragen stellen en foto's maken (ook van het uitzicht).Zondag is het moederdag en dus tijd voor een leuke bezigheid. Een leuke wandeling, bijvoorbeeld! Tijdens de moederdagwandeling is er speciale aandacht voor alles wat met het moederschap te maken heeft in de natuur. Hoe gaat de voortplanting bij planten en dieren in zijn werk? Hoe zorgt een moederboom voor nakomelingen? Welke dieren komen er in het bos allemaal voor en hoe lang zorgen de moeders voor hun jongen totdat zij zelfstandig worden? De verschillen per soort zijn groot. Verrassend en leuk om te zien en te horen. De wandeling begint om 12.00 bij buitencentrum Boomkroonpad in Drouwen.De Vrijheidsparde doet zondag weer Westerbork aan. De parade is een groots evenement met als hoogtepunt een bijzondere vrijheidsparade met onder andere oldtimers en handkarren door het centrum van Westerbork. Een unieke en indrukwekkende optocht. Het feest begint om 10.00 uur.