Rinus Michels Award gaat aan Dick Lukkien voorbij

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien heeft naast een Rinus Michels Award gegrepen.

Michael Reiziger van Jong Ajax ging met de prijs aan de haal voor de beste trainer in de Jupiler League. In totaal waren er vijf genomineerden in deze categorie.Lukkien stemde zelf ook op de Ajax-coach. "Hij heeft het gewoon heel goed gedaan." Toch heeft de trainer van FC Emmen wel zijn bedenkingen over het moment waarop de prijs wordt uitgereikt. "Het seizoen is nog niet afgelopen. Ik vind het voorbarig om de prijs nu al uit te reiken. Stel nou dat bijvoorbeeld Mike Snoei met Telstar promoveert naar de Eredivisie. Dan zou hij die prijs verdienen. Het lijkt mij dan ook beter om met de uitreiking te wachten tot na de play-offs."In de Eredivisie is Philip Cocu van PSV gekozen tot de beste hoofdtrainer van het seizoen.