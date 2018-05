Deel dit artikel:











Drentse handbalsters met Bad Wildungen op jacht naar Duitse beker Anouk Nieuwenweg en Mariël Beugels (foto: Bad Wildungen Vipers/Jorn Reuvers)

HANDBAL - Nog acht nachtjes slapen. Dan staan Anouk Nieuwenweg (Emmen), Mariël Beugels (Benneveld) en Miranda Schmidt-Robben (Klijndijjk) in de halve finale om de Duitse beker. De drie Drentse vrouwen spelen in de eerste Bundesliga voor de Bad Wildungen Vipers. Het is voor het eerst in de clubhistorie dat ze zover gekomen zijn in het bekertoernooi.

Geschreven door Karin Mulder

Het is vooral bijzonder omdat de ploeg op de tiende plaats in de competitie staat. En de tegenstander volgende week zaterdag is Oldenburg, dat maar één plaats hoger staat. De andere halve finale gaat tussen Bietigheim dat landskampioen Thuringer uitschakelde en Metzingen



'Het is een droom'

Voor Robben is het extra speciaal omdat zij na dit seizoen stopt. Maar ook voor de jonkies Nieuwenweg (21) en Beugels (20) is het een bijzondere wedstrijd om naar uit te kijken.

"Iedereen heeft er megaveel zin in. En het is ook al bijna zover. Ik heb het nog nooit meegemaakt dus het is echt wel een droom", zegt Nieuwenweg.



Nederlandse enclave

In totaal heeft Bad Wildungen zeven Nederlandse speelsters onder contract. En met Tessa Bremmer hebben ze ook nog een Nederlandse trainster. Een complete Nederlandse enclave in Duitsland dus. Ook Bremmer kijkt uit naar de finale. "Dat is waarom je topsport doet. Ik zeg altijd topsport is 80% helemaal niet leuk. Het is keihard werken, veel teleurstellingen, blessures, wedstrijden waarin het niet goed loopt. En dit zijn dan de dingen waar je het voor doet. Het wordt natuurlijk sowieso heel erg genieten maar natuurlijk ook hard werken om zover mogelijk te komen."