Geen paniek bij Drentse paardenhouders over aandoening die tot veulensterfte leidt Hengstenhouder Reini Tewis uit Westdorp bij een gezond veulen (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

WESTDORP - Van paniek is geen sprake, maar oplettend zijn ze wel, de vele hengstenhouders en paardenfokkers in onze provincie. Want binnen die sector is veel te doen over de aandoening WFFS. Dat staat voor Warmblood Fragile Foal Syndrome. Dat is een genetische afwijking, waardoor veulens te vroeg worden geboren en afwijkingen hebben.

Geschreven door Steven Stegen

Het is nog niet duidelijk hoe wijdverbreid de afwijking is. Het KWPN, het Koninklijk Warmbloed Paarden Stamboek, heeft wel besloten dat alle goedkeurde hengsten gescreend moeten worden om te kijken of ze de aandoening in hun genen hebben. Een veulen krijgt het alleen als zowel de hengst als de merrie het gen dragen. Van één hengst is bekend dat die de aandoening heeft. "Ik vind het prima dat de screening er komt, maar ik heb niet de indruk dat dit heel groot is en dat er meer veulens doodgaan dan normaal", zegt voorzitter Job Oldenziel van de afdeling Drenthe van het KWPN.



Nuchtere paardenfokkers

Volgens Oldenziel gaan Drentse paardenfokkers erg nuchter om met het nieuws. Dat zegt ook hengstenhouder Reini Tewis in Westdorp. "Het is echt niet zo dat de telefoon hier roodgloeiend staat. Ik kan ook niet zeggen dat er meer veulens sterven dan gebruikelijk. We weten er ook nog heel weinig van. En fokkers selecteren ook zelf. Als ze een dood veulen hebben dan kiezen ze het jaar daarna meestal voor een andere hengst. En als zoiets gebeurt dan kom ik mijn klanten ook tegemoet."



Investering weg

Ook Tewis juicht de verplichte screening toe. "Openheid is heel belangrijk. Tegelijk is het voor ons best spannend. Want als je een dekhengst hebt die de aandoening heeft, dan is je hele investering weg. Zo'n paard is dan niets meer waard, terwijl je wel vele duizenden euro's hebt gestopt in de opfok en het traject om het paard goedgekeurd te krijgen."



De verplichte testen worden gedaan bij een instituut in Wageningen en kosten de hengstenhouder 50 euro per test. Het stamboek maakt binnenkort bekend welke hengsten het bewuste gen dragen.