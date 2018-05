Volleybalster Anniek Siebring maakt overstap naar Bundesliga

Deel dit artikel:











VOLLEYBAL - Anniek Siebring (20) uit Sleen speelt volgend seizoen voor het Duitse VFB Suhl Lotto Thüringen in de eerste Bundesliga. Ze komt over van VC Sneek waarmee ze in de eredivisie dit seizoen op de tweede plaats eindigde.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik heb zin om naar het buitenland te gaan en het maximale uit deze nieuwe uitdaging te halen", laat Sibering weten.



Ze begon haar carrière in Sleen en maakte in 2013 haar debuut op het hoogste niveau bij Lycurgus in Groningen voordat ze naar Sneek vertrok.



Met de Friezen werd ze twee keer landskampioen en won ze nationale beker. Ook veroverde ze daar twee keer de Supercup. Suhl is op de negende plaats in de reguliere competitie geëindigd.