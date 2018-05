Deel dit artikel:











Blokken of ontspannen? Hoe bereiden Drentse eindexamenleerlingen zich voor? De eindexamenleerlingen (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema) Annabel Akkers uit Meppel doet eindexamen vmbo bij Stad en Esch (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema) Maarten ter Haar uit Oranjedorp doet eindexamen vwo op het Carmelcollege in Emmen (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema) Mathilde Knol uit Balloo doet eindexamen havo op het CS Vincent van Gogh in Assen (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

ASSEN - Maandag 14 mei beginnen de eindexamens voor het voortgezet onderwijs. RTV Drenthe volgt drie eindexamenleerlingen rond hun examen. Te beginnen bij de voorbereiding.

Geschreven door Petra Wijnsema

"Discipline. Opstaan op dezelfde tijd, leren op dezelfde tijd en naar bed gaan op dezelfde tijd. En dat herhalen", dat is hoe Mathilde Knol uit Balloo zich voorbereidt op haar havo-examen bij het CS Vincent van Gogh in Assen.



Ontspannen

Maarten ter Haar uit Oranjedorp staat voor zijn vwo-examen op het Carmelcollege in Emmen en legt zijn boeken nu juist even opzij. "Een beetje lezen en televisie kijken. We hebben ons jaren voorbereid op dit examen, dus ik werk nu alleen nog aan de manier van vragen stellen tijdens het examen en bespreek dat met vrienden," zegt Ter Haar. Tussen het leren door verzorgt hij ook zijn kippen ter afleiding.



Annabel Akkers uit Meppel doet eindexamen vmbo bij Stad en Esch en neemt alle stof nog eens door ter voorbereiding. Tijdens het examen neemt ze een pilletje op natuurlijke basis om rustig te blijven. "Ik denk wel dat ik vlak voor het examen slechter zal kunnen slapen," zegt ze.



Te mooi weer

Was het niet lastig om te leren met het mooie weer? Maarten vond van wel: "Ik vind het moeilijker om me te kunnen concentreren als het warm is," zegt hij en hij hoopt dat het tijdens het examen zelf niet zo warm is. "Van mij mag het zelfs vriezen dan."



Het lukt Annabel zelfs om buiten te leren als het warm is. "En als het te warm wordt, ga ik gewoon weer naar binnen," aldus de scholiere.



Gaan ze slagen?

Alle drie verwachten ze hun examen te gaan halen, maar het blijft toch een beetje spannend. De komende weken komt RTV Drenthe regelmatig bij ze terug.