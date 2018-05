Deel dit artikel:











Oudste flats van Emmen gaan tegen de vlakte De Meerstraatflats in Emmen (foto: Persbureau Martin Laning)

EMMEN - De oudste flats van Emmen, de uit 1951 daterende Meerstraatflats, worden gesloopt. Dit heeft woningcorporatie Lefier de bewoners van de drie flats laten weten. Een reden voor de sloop is niet gegeven.

Ook is niet duidelijk of op de plek van de flats vervangende nieuwbouw komt. Aanstaande dinsdag worden de bewoners tijdens een informatiebijeenkomst bijgepraat.



Hogere inkomens

De drie Meerstraatflats werden begin jaren vijftig gebouwd en werden in die jaren vaak bewoond door mensen met hogere inkomens. Tegenwoordig zijn ze vooral in trek als startersflats.



Gemengde gevoelens

De sloop wordt door bewoners met gemengde gevoelens ontvangen. De woningen zijn niet geïsoleerd, hebben geen cv en zijn erg vochtig. En dus liggen de stookkosten hoog. Aan de andere kant liggen de flats erg dichtbij het centrum en zijn de huren erg laag. "Dit is de gezelligste flat van Emmermeer. Toch jammer dat ik de buren niet mee mag nemen naar mijn nieuwe plekje", aldus een van de Emmer flatbewoners.



Lefier is verplicht de huurders te helpen bij het vinden van een nieuwe woning. Bovendien hebben de bewoners in verband met de gedwongen verhuizing recht op een verhuisvergoeding.