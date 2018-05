Gedeputeerde Cees Bijl kandidaat voor lijsttrekkerschap PvdA Drenthe

ASSEN - Gedeputeerde Cees Bijl is kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de PvdA Drenthe voor de Statenverkiezingen van volgend jaar maart.

Bijl (62) heeft zich onlangs als eerste gemeld bij het bestuur. De PvdA plaatste eind vorige maand een oproep voor een geschikte lijsttrekker op haar website Kandidaten kunnen zich tot 1 juni melden. Tot nu toe is Cees Bijl de enige die zich gemeld heeft. Hij gaf volgens PvdA-voorzitter Jacob Bruintjes vorige maand al aan bereid te zijn de kar te willen trekken bij de PvdA. Bruintjes is daar blij mee, gezien de ruime ervaring van Bijl als bestuurder.Bijl is nu twee jaar gedeputeerde voor de PvdA Drenthe. Hij volgde in mei 2016 Ard van der Tuuk op, die noodgedwongen moest vertrekken omdat de andere gedeputeerden niet langer met hem wilden samenwerken. Bijl was vanaf februari 2001 burgemeester van Emmen. Daarvoor was hij vanaf 1998 burgemeester van Meppel.De PvdA-leden kiezen op de algemene ledenvergadering van 23 juni definitief de lijsttrekker voor de provinciale verkiezingen van volgend jaar.