Jongen (17) gewond bij mishandeling in Roden De politie heeft twee verdachten opgepakt (foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

RODEN - Een 17-jarige jongen uit Roden is in de nacht van donderdag op vrijdag mishandeld door een groepje jongens in zijn woonplaats.





De mishandeling was rond twee uur 's nachts, vlak bij het ING-kantoor aan de Nieuweweg in Roden. De politie hoopt dat mensen die de mishandeling zagen gebeuren, zich melden. Het slachtoffer kreeg volgens de politie meerdere keren flinke klappen en trappen. Hij moest naar het ziekenhuis om verwondingen aan zijn hand te laten hechten. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Zij zitten vast en worden verhoord.De mishandeling was rond twee uur 's nachts, vlak bij het ING-kantoor aan de Nieuweweg in Roden. De politie hoopt dat mensen die de mishandeling zagen gebeuren, zich melden.