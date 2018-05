Stakingen in streekvervoer gaan door, maar niet tijdens examens

ASSEN - Buschauffeurs in het streekvervoer blijven actievoeren voor een betere cao, maar ze doen dat de komende drie weken alleen in het weekend.

Tijdens de eindexamens willen ze naar eigen zeggen niet dat scholieren er hinder van ondervinden. Wel wordt volgende week zaterdag weer gestaakt, meldt FNV. Waar de chauffeurs het werk dan neerleggen, hebben de vakbonden nog niet bekendgemaakt.Bonden en werkgevers zijn het onder meer oneens over de werkdruk en salarisverhoging. Begin deze maand verlamden de stakers het streekvervoer al twee dagen met een landelijke staking. Om druk op de werkgevers te blijven zetten, blijven chauffeurs in estafettevorm het werk neerleggen. Zo werd dinsdag gestaakt in Twente, Utrecht, Arnhem en Nijmegen. Hier en daar reed wel een bus, maar de stakingsbereidheid was volgens FNV groot.Volgens FNV-bestuurder Paula Verhoef is het eindexamen al spannend genoeg voor scholieren. "Ze moeten ervan op aan kunnen dat ze op tijd op school kunnen zijn, zonder problemen.'' Volgens Verhoef weten de werknemers in het openbaar vervoer als geen ander hoe werkdruk aanvoelt. "Daarom willen ze de examenkandidaten niet extra onder druk zetten.''