Uniformen gestolen bij inbraak politiebureau Haren

HAREN - Dieven hebben afgelopen nacht meerdere politie-uniformen buitgemaakt bij een inbraak in het politiebureau van Haren.

Zoals het nu lijkt, zijn de wapenkluizen niet opengebroken, meldt de politie.Dagblad van het Noorden schreef onlangs nog dat drie agenten hun uniform kwijtraakten na woninginbraken afgelopen najaar. De inbraken waren in Groningen en Friesland.Ook in onze provincie zijn in het verleden politie-uniformen gestolen. Voor zover bekend gebeurde dat voor het laatst in 2015