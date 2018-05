Dinsdag duidelijkheid over verloskunde en kindergeneeskunde Emmen

EMMEN - Medewerkers van de Treant Zorggroep worden komende dinsdag bijgepraat over de toekomst van de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde.

Beide afdelingen sloten in december de deuren in het Scheper in Emmen. Het lukte Treant niet voldoende artsen aan te trekken. Bevallingen zijn daardoor niet meer mogelijk in Emmen. Sindsdien wordt kinderzorg aangeboden in het Refaja in Stadskanaal en het Bethesda in Hoogeveen.De kinderartsen van de Treant Zorggroep zien het liefst dat de klinische verloskunde en kindergeneeskunde geconcentreerd worden in het Scheper Ziekenhuis in Emmen, zo lieten ze weten in een advies aan de Raad van Bestuur.Treant heeft in totaal drie ziekenhuizen; in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal.